Mateusz Morawiecki trzyma kciuki za Andrzeja Dudę. I ujawnia plan na najbliższe lata

- To jest prezydent, który nigdy nie zapomniał o wyborcach, miał czas dla każdej grupy społecznej - stwierdza w najnowszym wywiadzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że w najbliższej kadencji rząd Zjednoczonej Prawicy skupi się na budowie "polskiego państwa dobrobytu".

W rozmowie z tygodniem "Sieci" Morawiecki zapewnia, że prezydent Duda jest "bardzo doświadczonym politykiem" i "nie lekceważy żadnego kontrkandydata". - Nikt już w Polsce nie odważy się powiedzieć, że nie ma z kim przegrać. Trzeba walczyć. To polityk niezwykle skuteczny. (...) Prezydent patrzy także uważnie na prace rządu i jeśli uzna za słuszne, interweniuje. Trzymam więc mocno za niego kciuki - przyznaje szef rządu.

Nowy rząd. Premier tłumaczy się z wycofania sztandarowego projektu

Szef rządu tłumaczył także, dlaczego PiS wycofał się z projektu znoszącego limit 30-krotności składek na ZUS. - Są rzeczy najważniejsze, ważne i mniej ważne. Ta sprawa należy do ostatniej kategorii. Czasami nie warto o pewne rzeczy kruszyć kopii, czasami warto odstąpić i dać sobie czas - wyjaśnił Mateusz Morawiecki. Dodał jednocześnie, że "nadal uważa to za złą sytuację". - Dlatego zdecydowaliśmy się to szeroko i na spokojnie jeszcze przekonsultować - przyznał w wywiadzie.