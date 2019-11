Radosław Sikorski o ruchu Jarosława Gowina: mógł zalicytować wyżej

- Żałuję, że Jarosław Gowin nie zagrał o tekę premiera - przyznał w rozmowie z TVN24 Radosław Sikorski. Europoseł PO ocenił także wtorkowy wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

We wtorek podczas posiedzenia Sejmu Prawo i Sprawiedliwość niespodziewanie wycofało swój projekt znoszący limit 30-krotności składek na ZUS . Nowe prawo od początku budziło duże kontrowersje - szczególnie wśród posłów Porozumienia (koalicjanta PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy). Ci zapowiedzieli, że nie będą głosować za rozwiązaniem proponowanym przez partię Jarosława Kaczyńskiego .

- To jest najważniejsze wydarzenie polityczne dnia. To jest wybicie się Gowina na niepodległość. Widać, że ma pełną kontrolę nad swoją frakcją i może postawić się Prezesowi. Wcześniej tego nie było - przyznał w rozmowie z TVN24 Radosław Sikorski. Według byłego ministra dyplomacji Gowin jest "jedynym szefem, który ma zdolność koalicyjną na lewo, czyli do centrum". - Mógł zalicytować wyżej - dodał.