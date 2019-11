Wyrok TSUE. Małgorzata Gersdorf: kluczowy dla polskiego sądownictwa

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, ale również bardzo ważny dla całej wspólnoty europejskiej - stwierdziła na konferencji I prezes Sądu Najwyższego. Prof. Gersdorf zapowiedziała, że teraz należy rozpocząć odbudowanie zaufania do SN i KRS.

Przypomnijmy: we wtorek unijny sąd wydał wyrok ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE badało te instytucje pod kątem zgodności z prawem unijnym . Zgodnie z orzeczeniem to Sąd Najwyższy ma rozpatrywać niezależność nowo powołanej izby.

- TSUE przyznał, że to, co mówiliśmy od lat, że zmiany legislacyjne, wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw doprowadziły do tego, że polskie sądownictwo stało się upolitycznione. Tak nie może być w demokratycznym państwie - mówiła prof. Małgorzata Gersdorf.

I prezes SN zapowiedziała, że sąd pod jej kierownictwem wyda stosowne orzeczenia bez zbędnej zwłoki. - To jednak wymaga czasu, to nie będzie się działo z dnia na dzień - dodała.

Według prawniczki należy również rozpocząć działania, które odbudują zaufanie do dwóch głównych instytucji - SN i KRS. - Trzeba to uczynić ze względu na dobro Polski, a przede wszystkim dla Polek i Polaków - stwierdziła Gersdorf.

Do wyroku TSUE odniósł się minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to "bardzo dobre rozstrzygnięcie". Dodał, że TSUE orzekł to, czego się spodziewał. - Czyli tego, że TSUE nie jest właściwy do oceniania spraw związanych z organizacją polskiego sądownictwa i przesunął piłeczkę z powrotem na polskie podwórko - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.