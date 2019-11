Wyrok TSUE ws. SN. Zbigniew Ziobro komentuje

Zbigniew Ziobro nie jest zaskoczony wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. Minister sprawiedliwości nazwał je bardzo dobrym rozstrzygnięciem, które "przesuwa piłeczkę z powrotem na polskie podwórko".

Wyrok TSUE ws. SN. Zbigniew Ziobro komentuje (East News, Fot: Jacek Domiński)

Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że orzeczenie TSUE jasno wskazuje, że nie jest to organ właściwy do oceniania spraw związanych z organizacją polskiego sądownictwa. Minister sprawiedliwości wskazał, że ostatnie słowo w tej sprawie ma Trybunał Konstytucyjny i to on się ostatecznie wypowie w tej sprawie.

- To wielka porażka nadzwyczajnej kasty, tych wszystkich, którzy wierzyli, że ten wyrok sprawi, że Krajowa Rada Sądownictwa i nowe izby Sądu Najwyższego zostaną uznane za nieważne, nielegalne w świetle prawa europejskiego - powiedział o werdykcie Zbigniew Ziobro. Minister stwierdził, że TSUE orzekł to, czego on się spodziewał.

TSUE orzekł we wtorek, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej. W przypadku stwierdzenia jej braku, może cofnąć decyzje podjęte przez organy powołane z naruszeniem prawa - w tym nową KRS. Dotyczy to m.in. sędziów rekomendowanych przez Radę.

Zawiłą sytuację wokół polskiej praworządności tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Robert Grzeszczak. - Teraz wszystko zależy od naszych sądów. Ale skutkiem może być więcej chaosu - powiedział.