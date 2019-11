TSUE wydał wyrok ws. Polski. Chodzi o KRS i Izbę Dyscyplinarną

TSUE wydał wyrok ws. Polski. Zdaniem Trybunału to Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE badało te instytucje pod kątem zgodności z prawem unijnym.

- To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dot. stanu spoczynku sędziów - orzekł TSUE.