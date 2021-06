Mateusz Morawiecki o majątku swoim i żony: nie mamy żadnych kont za granicą

Mateusz Morawiecki pytany był także, czy ustawa o jawności majątków najbliższych członków rodzin polityków "zostanie odmrożona". Przypomnijmy, że ustawa ta, uchwalona przez parlament, miała zobowiązać najważniejszych urzędników państwowych do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Prawo to nie weszło jednak w życie. W październiku 2019 roku prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.