Majątek premiera Morawieckiego i jego żony. Rzecznik rządu odpowiada

WP ustaliła, że Mateusz Morawiecki posiada m.in. dom w Dębkach o wartości ok. 3-3,5 mln zł, dom w Golędzinowie o wartości ok. 1,9 mln zł, mieszkanie w Warszawie 71,59 mkw o wartości ok. 1,1 mln zł oraz działkę rolną o pow. 2 ha w pow. płońskim o wartości ok. 200 tys. zł. Z kolei żona premiera posiada m.in. dwie działki we Wrocławiu Oporowie o łącznej pow. 15 ha o wartości co najmniej 12,8 mln zł.