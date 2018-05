Mateusz Morawiecki ma milion złotych mniej oszczędności. Mamy nowe oświadczenie majątkowe!

Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego za 2017 rok, premier Mateusz Morawiecki ma 6,5 mln zł oszczędności. To aż milion złotych mniej aniżeli w poprzedniej deklaracji majątkowej.

Jak ujawnił posiada też uprawnienia do akcji 3857 BZWBK. – Nie osiągnąłem z tego tytułu dochodu ani w roku ubiegłym ani bieżącym – napisał Morawiecki. Zadeklarował również kolejne uprawnienia do akcji określono kwotowo do wysokości 350 tys. zł. - Jeśli zaistnieje niezależna ode mnie decyzja, co do materializacji uprawnień do akcji, to w czasie pełnienia funkcji rządowych i ministerialnych powstrzymam się z realizacją tych uprawnień. W czasie pełnienia przez mnie funkcji rządowych i ministerialnych powstrzymam się z realizacją praw do odroczonych w czasie premii, które zostały ujęte w raportach rocznych Banku WBK, należnych mi na podstawie stosunku pracy zakończonego z dniem 16 listopada 2015 r. – dodał w oświadczeniu Morawiecki.