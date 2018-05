Znamy majątki szefów służb specjalnych. Jeden z nich nie chce ujawnić, ile zarobił

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu - najważniejszych służb specjalnych w Polsce - ujawnili swoje oświadczenia majątkowe za 2017 r. Prześledziliśmy je.

Koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński - "szef wszystkich szefów" - jest wyjątkowo skromnym człowiekiem. Ma 39-metrowe mieszkanie i oszczędności w wysokości 20 tys. zł. Ma również do spłacenia 85 tys. zł kredytu mieszkaniowego (w ub. roku Kamiński nie spłacił ani złotówki). W 2017 r. jako minister w KPRM zarobił 235,5 tys zł. Z diety poselskiej na jego konto wpłynęło 29 tys. zł.

Jego zastępca Maciej Wąsik, ma imponujący majątek, ale też sporo kredytów. W jego oświadczeniu znajdziemy dom o powierzchni 80 m2, kolejne o powierzchni 53 m2 (tutaj polityk ma połowę własności), działkę rolną o powierzchni 0,7 ha i jeszcze dwie działki budowlane: pierwsza o powierzchni 3600 m2 należy do ministra w połowie, a druga licząca 945 m2 w całości.

Polityk jeździ Peugeotem 208 z 2009 r. Poseł PiS zwiększył poziom oszczędności: na koncie ma 68 tys. zł wobec 45 tys. zł na koniec 2016 roku. Maciej Wąsik ma kilka kredytów, w tym dwa hipoteczne. Pierwszy na mieszkanie - przez rok spłacił zaledwie 2 tys. franków, wciąż musi oddać bankowi 53 tys. CHF. Drugi kredyt hipotecznny poseł wziął w PKO BP, opiewa na 269 tys. zł, a do spłaty pozostało 264 tys. zł. Polityk ma też pożyczkę z Sejmu - z 30 tys. zł do spłaty pozostało 10,5 tys. zł. W 2017 r. znacząco spadły zarobki ministra w KPRM - na jego konto wpłynęło 145 836 zł wobec 162 751 zł w 2016 roku. Do tego 29 tys. zł diety poselskiej w 2017 r.