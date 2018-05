Znamy majątek kierownictwa Kancelarii Premiera. Dworczyk z długami, Anders wstydzi się wartości domu

Anna Maria Anders ma dom, choć nie chwali się już jego wartością. Być może uznała, że 1,9 mln dol. w oświadczeniu majątkowym będzie raziło wyborców. Michał Dworczyk, szef KPRM, ma spore długi, a Marek Suski w 12 dni zwiększył stan oszczędności o 3 tys. zł. Znamy nowe oświadczenia majątkowe kierownictwa KPRM.

Michał Dworczyk, Jacek Sasin i Marek Suski przed posiedzeniem rządu. (KPRM, Fot: KPRM)

Najbliżsi współpracownicy Mateusza Morawieckiego ujawnili swój majątek na koniec 2017 roku. Nowe oświadczenia majątkowe pojawiły się właśnie na stronie KPRM.

Anna Maria Anders, o której głośno było ostatnio z powodu zawrotnych kosztów podróży zagranicznych, może pochwalić się sporym majątkiem. Ma 400-metrowy dom. Jednak w opublikowanym właśnie na stronie KPRM dokumencie nie chwali się jego wartością, którą jeszcze rok temu oceniała na 1,9 mln dol., czyli ponad 7 mln zł. Minister ds. dialogu międzynarodowego ma 5 tys. zł i 27 tys. dol. oszczędności (rok temu 16 tys. zł i 15 tys. dol.), samochód Jeep Wrangler z 2010 roku, biżuterię, zegarki i pamiątki rodzinne. Ostatnie trzy pozycje pochodzą z rubryki, gdzie wpisuje się składniki majątku warte ponad 10 tys. zł. Główne źródło dochodu Anny Marii Anders to renta rodzinna po mężu - w 2017 roku ponad 60 tys. dol. (ok. 218 tys. zł).

Niektórzy ministrowie trafili do KPRM niedawno, bo powołano ich 19 grudnia, tuż po wymianie premiera. Szef KPRM Michał Dworczyk, który niedawno zdradził, że musiał wziąć kredyt, by oddać nagrodę, poza poza liczącą 28 tys. m2 działką nie może pochwalić się wielkim majątkiem. Nie ma własnego domu, a 25-metrowe mieszkanie to własność żony, jeździ kilkunastoletnim Volkswagenem Sharanem. Polityk ma za to sporo kredytów: linię kredytową na 100 tys. zł (na koniec 2017 roku była wykorzystana w 63 procentach) i kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (miesięcznie oddaje bankowi ponad 300 franków, czyli ok. 1150 zł). Polityk w 2017 roku zarobił ponad 166 tys. zł jako wiceszef MON, niecałe 55 tys. zł jako poseł i 1500 zł z tytułu zasiadania w radzie programowej TVP Polonia.

Urzędujący w KPRM od 19 grudnia 2017 roku Marek Suski jest dumnym posiadaczem domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych, jeździ Skodą Octavią z 2006 roku. W chwili powołania miał na koncie 57 423,63 zł. Zaledwie 12 dni później, czyli na koniec 2017 roku, stan jego konta wskazywał 60 323,64 zł. Może te dodatkowe 3 tys. zł na koncie szefa gabinetu premiera to świąteczny prezent? Marek Suski może się pochwalić brakiem kredytów, ma za to polisę ubezpieczeniową na ponad 71 tys. zł.

Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych, ma imponujący majątek, ale też sporo kredytów. W jego oświadczeniu znajdziemy dom o powierzchni 80 m2, kolejne o powierzchni 53 m2 (tutaj polityk ma połowę własności), działkę rolną o powierzchni 0,7 ha i jeszcze dwie działki budowlane: pierwsza o powierzchni 3600 m2 należy do ministra w połowie, a druga licząca 945 m2 w całości. Polityk jeździ Peugeotem 208 z 2009 r. Poseł PiS zwiększył poziom oszczędności: na koncie ma 68 tys. zł wobec 45 tys. zł na koniec 2016 roku. Maciej Wąsik ma kilka kredytów, w tym dwa hipoteczne. Pierwszy na mieszkanie - przez rok spłacił zaledwie 2 tys. franków, wciąż musi oddać bankowi 53 tys. CHF. Drugi kredyt hipotecznny poseł wziął w PKO BP, opiewa na 269 tys. zł, a do spłaty pozostało 264 tys. zł. Polityk ma też pożyczkę z Sejmu - z 30 tys. zł do spłaty pozostało 10,5 tys. zł. W 2017 r. znacząco spadły zarobki ministra w KPRM - na jego konto wpłynęło 145 836 zł wobec 162 751 zł w 2016 roku. Do tego 29 tys. zł diety poselskiej w 2017 r.

Minister Piotr Naimski, który w KPRM odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, w 2017 roku kupił sobie jacht. W jego oświadczeniu majątkowym pojawił się jacht typu "Venus" z 1994 roku. Polityk ocenił jego wartość na 16 tys. zł. Tyle samo jest wart Mercedes z 1990 roku, którym jeździ poseł. Mimo zakupu jachtu zwiększył się poziom oszczędności posła - z 20 tys. zł na koniec 2016 r. do 33 tys. zł na koniec 2017 r. Kupił też 700 euro. Polityk nie ujawnił w oświadczeniu majątkowym swoich dochodów.

Zaufany druh prezesa Kaczyńskiego, czyli Adam Lipiński, w swoim oświadczeniu podał zaskakująco małe dochody. Przy uposażeniu poselskim postawił kreskę, a obok słów "dieta poselska" wpisał 29 978,89 zł. Na próżno szukać tam pensji czy nagród z Kancelarii Premiera. Polityk z Wrocławia ma 400 tys. zł kredytu, ale nie podaje, ile jeszcze zostało mu do spłacenia. Do tego w 2017 roku wziął kredyt gotówkowy na 8 tys. zł (w oświadczeniu z 2016 roku go nie było). Mocno spadł poziom oszczędności zgromadzonych na koncie polityka: z ponad 140 tys. zł na koniec 2016 r., na koniec 2017 r. zostało 103 tys. zł. Polityk ma dom o powierzchni 156 m2 i mieszkanie o powierzchni 99 m2.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podała powierzchnię swojego domu co do centymetra kwadratowego - to 156, 34 m2. Do tego działka, na której stoi dom - 851 m2. W przeciwieństwie do Marka Suskiego, rzeczniczka rządu przez ostatnich 12 dni roku nie zgromadziła dodatkowych oszczędności, podobnie jak w chwili powołania na jej koncie było 50 tys. zł. Polityczka nie tylko pożyczyła pieniądze z banku (kredyt konsolidacyjny na ponad 61 tys. zł), ale i od męża, z jego odrębnego majątku - ma mu do oddania 65 tys. zł. Volkswagen Golf, którym jeździ rzeczniczka rządu, jest w kredycie 50/50 - ma do oddania bankowi ponad 35 tys. zł. Przez 12 dni pracy w KPRM w 2017 roku (czyli od 19 do 31 grudnia) Joanna Kopcińska zarobiła dokładnie 3 910,34 zł. Jej główne źródło dochodów to Sejm - w całym 2017 roku posłanka zarobiła tam ponad 162 tys. zł.