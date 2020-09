Margot. Wiceminister sprawiedliwości o lewicowej aktywistce: jeśli ktoś jest chuliganem, to powinien siedzieć w więzieniu

Na początku sierpnia, chwilę po aresztowaniu Margot, Michał Wójcik oświadczył, że "mówi stanowcze 'nie' chuligaństwu i tego typu zachowaniom, niezależnie, jakie kto ma preferencje seksualne". Polityk odniósł się tym samym do zarzutów stawianych aktywistce, którą prokuratura podejrzewa o uszkodzenie furgonetki należącej do fundacji "Pro - Prawo do życia" i atak na jej kierowcę.

Po kilku tygodniach wiceminister sprawiedliwości po raz kolejny skrytykował działalność i zachowanie działaczki "Stop Bzdurom". - Jeżeli ktoś jest chuliganem i bije ludzi na ulicach, to powinien siedzieć w więzieniu, jeśli sąd uzna to za stosowane - przekonywał w środę polityk Solidarnej Polski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Margot. Konflikt w rządzie. Solidarna Polska opuści obóz Zjednoczonej Prawicy?

- PiS to nasi przyjaciele, ale my mamy swój punkt widzenia na pewne sprawy. Mam nadzieję, że uda się znaleźć pola do kompromisu - powiedział wiceprzewodniczący SP, zapowiadając jednocześnie, że do partii Zbigniewa Ziobry dołączyć może wkrótce kilka nowych osób.