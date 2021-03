"Mam dość". Wykładowca tłumaczy, dlaczego zdecydował się zaszczepić przeciwko COVID-19

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 7937 osób, zmarło 216 chorych . Od początku pandemii zanotowano ponad 44 tys. zgonów. Najwięcej nowych przypadków jest na Mazowszu - ponad 1,2 tys., najmniej w woj. opolskim - 90.

Również dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach w wieku do 69 lat. Szczepienia będą wykonywane preparatem AstraZeneca .

Do sprawy na Twitterze odniósł się Ben Stanley, brytyjski politolog, wykładający między innymi na Uniwersytet SWPS w Warszawie. We wpisie mocno skrytykował decyzje rządu podejmowane ws. pandemii.

Szczepionka na COVID produkowana w Polsce? Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiada

"Nie rozumiem decyzji rządu. Zakładam, że tu jest jakaś logika. Jaka - chętnie bym się dowiedział. Ale nie wahałem się ani chwili. Dlaczego? Bo mam dość. Mam dość tego, że codziennie mijam na ulicach ludzi, którzy mają maseczki najwyżej w kieszeni. Mam dość tego, że chodzę do sklepu ubrany jak statysta z 'Chernobyl', a tu i ówdzie koleś z maseczką na brodzie kaszle na wszystkie strony" - napisał.

Naukowiec ostro do rządu. "Mam dość bycia frajerem"

"Mam dość bycia frajerem, który przestrzega zasad pomimo to, że sam rząd ma te zasady w głębokim poważaniu. Chciałbym zachować się zgodnie z jakąś umową społeczną, ale that ship has sailed" - oświadczył Stanley.