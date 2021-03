Szczepionka na COVID-19: AstraZeneca gotowa na odstąpienie licencji na produkcję

Lorenzo Wittum prezes włoskiego oddziału koncernu AstraZeneca przekazał, że firma "jest gotowa odstąpić licencję na produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi, by mogła zostać przyspieszona". Poinformował on również, że w tym kierunku prowadzone są już działania.

"Dwadzieścia zakładów produkcyjnych to nie tylko nasze fabryki" - powiedział w poniedziałek Wittum. Dodał on, że aby produkcja szczepionek na COVID-19 została zwiększona, ich koncern potrzebuje partnera, który zdolny będzie zarządzać procesem i wytarzać dziesiątki milionów dawek preparatu przeciwko koronawirusowi miesięcznie.

Szef włoskiego oddziału koncernu AstraZeneca dodał, że firma jest w ciągłym kontakcie z Agencją Leków we Włoszech w sprawie ewentualnego wyrażenia zgody na podawanie ich preparatu osobom powyżej 65. rok życia. Lorenzo Wittum dodał, że firma dysponuje danymi ze Szkocji, które wskazują na to, że można to robić.