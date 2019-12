Małopolska. Zwierzęta trzymane w skandalicznych warunkach. 51-latek usłyszał zarzut

Policjanci ze Słomnik w Małopolsce zatrzymali gospodarza, który odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Na terenie jego posesji znaleziono 5 padłych świń i psów, a te żyjące były okaleczone, wygłodzone i trzymane skandalicznych w warunkach.

Na miejscu okazało się, że sytuacja zwierząt w gospodarstwie jest jeszcze gorsza, niż wynikało to ze zgłoszenia. Znaleziono zwierzęta przetrzymywane w skandalicznych warunkach - kozy, świnie i dwa psy. Były one zaniedbane, wygłodzone, w złym stanie fizycznym.

Małopolska. Zwierzęta w skandalicznych warunkach. 51-latek usłyszał zarzut

Na terenie posesji znaleziono także liczne truchła psów i świń. 51-letni właściciel gospodarstwa został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Do czasu zakończenia sprawy w sądzie będzie pod policyjnym dozorem, a jego zwierzęta trafiły pod opiekę Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.