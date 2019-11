Hamburg. "Laboratorium śmierci" czeka zamknięcie. To tam eksperymentowano na zwierzętach

Presja ma sens. Dzięki międzynarodowym protestom zdecydowano o zamknięciu Laboratorium Farmakologii i Toksykologii (LPT) pod Hamburgiem. Niemieckie władze podały datę ostatecznej likwidacji placówki. To wynik ujawnienia przez organizację SOKO-Tierschutz skandalicznych procedur przeprowadzanych na zwierzętach w tym ośrodku.

Dzięki śledztwu, które przeprowadzono po udostępnieniu opinii publicznej szokujących nagrań z eksperymentów na małpach, psach i kotach, postanowiono zamknąć niemieckie laboratorium należące do firmy LPT. Placówka zostanie opuszczona przez pracowników 29 lutego 2020 roku, jednak już teraz kierownictwo zadeklarowało zakończenie testów.

Na podstawie porozumienia z władzami Dolnej Saksonii, mają zostać dokończone badania na zlecenie firmy farmaceutyczno-chemicznej Merck. Niestety, do ich wykonania wciąż potrzebnych jest kilka małp, które do tej pory używano do doświadczeń w laboratorium.