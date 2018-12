Małopolska: Wycięli 13 jodeł z lasu. Policja złapała ich na gorącym uczynku

Policja z Tuchowa zatrzymała w Trzemesnej (woj małopolskie) dwóch mężczyzn. Zostali przyłapani na tym, jak ładują do samochodu świeżo ścięte jodły. Trzynaście drzewek wróciło do właściciela.

41-latek i 56-latek udali się z siekierą do Trzemesnej. Tam wycięli 13 drzewek i zaczęli je ładować do dostawczego iveco, który zaparkowali na drodze dojazdowej do lasu. Policjaci z Tuchowa w tym czasie patrolowali rejon. Zauważyli mężczyzn, ładujących choinki do auta. Na widok patrolu mężczyźni nawet nie próbowali uciekać. Przyznali się do kradzieży trzynastu choinek na szkodę Nadleśnictwa Gromnik, które oszacowało straty na ponad 800 złotych.