Majmurek: W ostatnich tygodniach to Kaczyński okazał się najsłabszym ogniwem obozu władzy [OPINIA]

"Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy" – mówił prezes Kaczyński. Jak zwykle w przypadku tego polityka, wypowiedź ta była mocno ogólna, wieloznaczna i uboga w konkrety. Trudno właściwie powiedzieć, o co Kaczyńskiemu dokładnie chodziło. O "misję pokojową", która wejdzie do Ukrainy w trakcie trwającej inwazji rosyjskiej? To mogłoby łatwo zmienić się w konflikt NATO-Rosja. Czy może chodziło mu o rozjemcze siły, mające pilnować zawieszenia broni, gdyby takie zostało podpisane? Jeśli o to drugie, to chyba jest zbyt wcześnie, by rozmawiać już o takich scenariuszach. Czego dokładnie nie miał na myśli Kaczyński, w tak napiętej sytuacji międzynarodowej, od polityka tej rangi mamy prawo oczekiwać większej precyzji.