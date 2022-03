Rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Duda: chciałbym porozmawiać o scenariuszach

- Jeśli chodzi o sprawy krajowe, to ważne, by podkreślić, że w Polsce przebywa już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Szacuje się, że około 1,8 mln pozostanie w naszym kraju - mówił Duda. I dodał, że osoby, które opuściły Polskę, to osoby, które np. przeniosły się do Kanady, Europy Zachodniej czy USA.