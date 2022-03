Ukraińcy zafoliowali szabrownika. Kara za korzystanie na dramacie

Wojna w Ukrainie. Folia w obronie porządku

Szabrownicy to jednak przestępcy wojenni, nie powinni być rozliczani przez społeczeństwo, lecz przez organy uprawnione. Na ukraińskim komunikatorze Telegram znaleźć też można było wpis z profilu "Bunt jest stanem ducha". Zobaczyć można zdjęcie mężczyzny "przyfoliowanego" do pnia drzewa. Według podpisu to sytuacja z miasta Dnipr, a człowiek to szabrownik. "Władze lokalne i organy ścigania nie wtrącają się i po prostu pozwalają, aby sytuacja sama się potoczyła" - wyjaśniają internauci.