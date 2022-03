Kaczyński ostrzega przed kryzysem w Polsce. Odpowiedź prosto z rządu

Co miał na myśli premier Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że czeka nas kryzys gospodarczy? - To informacja, którą przekazujemy od wielu tygodni. Trwa wojna - powiedział w Programie Specjalnym WP Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa rady ministrów. Kryzys spowodują m.in. sankcje czy przerwanie łańcuchów dostaw. - Rząd podejmuje i będzie podejmował kolejne działania, aby złagodzić te konsekwencje, ale musimy się pogodzić z tym, że sytuacja będzie się pogarszała - dodaje Dworczyk. Minister pytany o zmiany w Polskim Ładzie przyznał, że były one wcześniej zapowiadane, bo "każda reforma podatkowa wymaga dopracowania".