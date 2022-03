"Ociera się o kompromitację". Pomysł Kaczyńskiego upada po reakcji Zełenskiego

Stanowcza wypowiedź prezydenta Ukrainy kończy dyskusję na temat propozycji złożonej przez Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Wołodymyr Zełenski ujawnił w wywiadzie, że przekazał swoje sceptyczne stanowisko polskim władzom, ale mimo to pomysł powracał. - Nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa - wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami. Wiem, że kontynuowali tę retorykę. Na szczęście albo niestety, to wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc my będziemy decydowali, czy będą tu inne siły - podkreślił.