Bez konkretów. Pomysł polskich władz na misję pokojową w Ukrainie

- To, o czym Amerykanie mogą ewentualnie chcieć rozmawiać, to jest wyłącznie ograniczona kontrola wojskowa korytarzy humanitarnych. Biorąc jednak pod uwagę, że wojska amerykańskie nie pojawią się w Ukrainie, to jest to de facto uprzejme powiedzenie "możemy o tym porozmawiać, ale zapomnijcie o tym". Wydaje się, że przy obecnej postawie Rosjan jest to niesłychanie daleko idące ryzyko pełnego zaangażowania w konflikt. Pomysł stworzenia strefy wolnej od lotów jest dużo mniej ryzykowny, bo tam może dojść do pojedynczych starć lotniczych, a w drugim wypadku do fizycznego zderzenia oddziałów wojskowych – mówi w WP Jerzy Marek Nowakowski.