Jak zabrać majątki Rosjanom, czyli historia kolejnej wojny polsko-polskiej

Wszyscy rzucili się do komentowania pomysłu zmiany konstytucji, tylko gdzieś umknęło najważniejsze: nie ma jeszcze projektu. Wydaje się jednak, że to politykom nie przeszkadza i po niespełna 24 godzinach od rzucenia hasła "zmieńmy konstytucję" nikt już o tym nie myśli na poważnie. Zaczął się za to festiwal oskarżeń o to, kto bardziej sprzyja Putinowi.