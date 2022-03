"Odwinie się" Putinowi? Były szpieg o możliwym przewrocie na Kremlu

- Putin poniżył Naryszkina i publicznie go ośmieszył. To pamiętliwy człowiek, mający swoją godność. Będzie zapewne chciał się rosyjskiemu prezydentowi zrewanżować. Jego Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej to potężna organizacja, a Naryszkin to nie jest gość o słabym charakterze - mówi nam Severski.