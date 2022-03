Kulisy spotkania z opozycją. Kaczyński przestrzega przed atakiem Rosji na Polskę, Tusk uderza węglem w Morawieckiego

Na spotkaniu w KPRM pojawiły się też inne tematy. Jedno z ugrupowań domagało się - jak mówi uczestnik spotkania - "nałożenia sankcji na białoruskie i rosyjskie tiry". - Premier, co było zaskakujące, stwierdził, że on by się na to zgodził, ale sprzeciwia się temu nie tylko Unia Europejska, ale i NATO. I że byłaby to "opcja atomowa". Premier tego nie wyjaśnił i ten temat zdecydowanie trzeba drążyć - mówi nasz rozmówca.