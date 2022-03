Rzecznik rządu o spotkaniu premiera z opozycją. Propozycje zmian w konstytucji

- Hitler też na początku atakował jedno, potem drugie państwo, każdy myślał, że to się skończy, a co było dalej to wszyscy wiemy. Stalin też miał na początku mniejsze chęci podbojów, a jak wyglądała Żelazna Kurtyna, to wszyscy pamiętamy. Musimy wyciągać wnioski z historii, bo ona niestety może na naszych oczach się powtórzyć. Dlatego potrzebne są nieszablonowe rozwiązania i misja pokojowa, aby jak najdalej od polskiej granicy toczył się ten konflikt - podkreślił.