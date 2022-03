Rzecznik rządu o pomyśle misji pokojowej NATO: Musimy wychodzić poza szablony

Misja pokojowa NATO? Rzecznik rządu wyjaśnia

- To zdecydowanie schłodziłoby nastroje ofensywne ze strony Rosji. Podobnie było w Kosowie. (Byliby to) żołnierze państw, które zdecydowałyby się na wysłanie kontyngentów. Jeżeli byłaby międzynarodowa misja pokojowa to jesteśmy gotowi, by takie siły z innymi krajami skierować. Musimy wychodzić poza przyjęte szablony. Jeżeli my nie zablokujemy Rosji, to Rosja przyjdzie do nas. To konflikt, który może przyjść na nasz teren. Albo obronimy wspólnie Ukrainę jako Europa albo Putin zapuka do bram Unii Europejskiej - dodał.