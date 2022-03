Misja pokojowa NATO w Ukrainie? Rzecznik rządu komentuje pomysł Kaczyńskiego

- Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy. To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - oświadczył po zakończeniu rozmów wicepremier Kaczyński.