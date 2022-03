Charles Michel o pomyśle Kaczyńskiego: to byłoby początkiem III wojny światowej

Podkreślił, że obecnie "najważniejsze to doprowadzić do zawieszenia ognia i rozpoczęcia procesu pokojowego". - Nie możemy eskalować konfliktu i rozciągać go w czasie. To bardzo trudna debata, która czeka teraz Sojusz Północnoatlantycki. Poczekajmy na efekty bezpośrednich rozmów między Ukrainą i Rosją. Zobaczymy, czy jest szansa na pokój. Mam nadzieję, że to nastąpi - dodał Michel.