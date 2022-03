Nowy sondaż WP. Polacy o NATO i reakcji na agresję Putina

Stoltenberg o propozycji Kaczyńskiego

- Członkowie NATO są zgodni co do tego, że nie powinni przemieszczać swoich sił na terytorium Ukrainy. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza Ukrainę - mówił w środę na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.