Stoltenberg: trzeba wzmocnić siły NATO na wschodniej flance Sojuszu

Stoltenberg podkreślił też, że członkowie NATO są zgodni co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie. - Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną. Dodał, że "ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt, ta wojna nie eskalowała poza Ukrainę".