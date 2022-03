Majmurek: TVP bije w Tuska jak rosyjska propaganda w Zachód [OPINIA]

Forma jak z Rossija 1 podważa nawet sensowne zarzuty

Materiał o Tusku na Węgrzech był zupełnie nieuczciwy, wręcz manipulatorski. Stopień naginania rzeczywistości do publicystycznej tezy jest we wszystkich materiałach TVP poświęconych Tuskowi i Platformie tak wielki, że przypominają one czasem to, jak rosyjskie telewizje tworzą alternatywną rzeczywistość w swoim relacjach tego, co dzieje się teraz w Rosji oraz materiałach atakujących Zachód.