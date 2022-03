Wojna w Ukrainie. "Za dużo sygnałów, by Białoruś nie przystąpiła do agresji"

I jak szacuje przy granicy z Ukrainą może być rozmieszczonych kilkanaście tysięcy żołnierzy wojsk lądowych Białorusi i dodatkowe ok. 6 tysięcy żołnierzy wojsk specjalnych. - Do walki może wejść również brygada powietrzno-desantowa. Byłoby to jednak głupie ze strony Łukaszenki. Wejście jednostkami tzw. lekkimi na teren Ukrainy, na którym przeciwnik wykonuje uderzenia czołgami, oznaczałoby szybką klęskę Białorusinów. Na Wołyniu Ukraińcy mają bardzo duży odwód w postaci jednostek wojskowych. Jeżeli Białorusini zdecydują się wejść z tamtej strony, to Ukraińcy ich zniszczą. Na pewno są już przygotowani i zmobilizowani - ocenia Konrad Muzyka.