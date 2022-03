Wojna bliżej granicy z Polską? Aleksandr Łukaszenka szykuje nowy podstęp

Na Białorusi mogą toczyć się przygotowania do otwarcia nowego odcinka walk na wojnie w Ukrainie lub operacji, która miałaby odciągnąć część ukraińskich sił ku granicy z Białorusią, co osłabi obronę Kijowa - ostrzega Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce. Również ukraiński wywiad obawia się ataku na obwód wołyński. Gdyby tak się stało, wojna przybliży się do granic z Polską.