Wojna w Ukrainie. Biden: Rosja może przeprowadzić cyberataki na USA

Trwa 27. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że jest gotowy do spotkania z Władimirem Putinem. - Bez spotkania nie zrozumiemy do końca, co Rosjanie są gotowi zrobić - przekazał ukraiński przywódca. Tymczasem Joe Biden ostrzega przed możliwymi cyberatakami. - Rosja może uciekać się do złośliwej działalności cybernetycznej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Moja administracja ponawia te ostrzeżenia. Wiemy, że rosyjski rząd bada potencjalne opcje - przekazał prezydent USA. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.