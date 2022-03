Gorzkie komentarze po słowach Zełenskiego na temat propozycji Kaczyńskiego

W podobne tony uderzył Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. "Nie rozumiem w pełni tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. Wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami - prez. Zełenski o propozycji Kaczyńskiego i Morawieckiego. A więc wyprawa do Kijowa to nie tylko klapa, to pułapka" - napisał publicysta.