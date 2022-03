Duda spytany o misję pokojową Kaczyńskiego. Głęboko westchnął

Prezydent przypomniał także, że to Polska próbowała przez "te wszystkie lata tłumaczyć, do czego może doprowadzić monopolizacja europejskiego rynku energii". - To my przypominaliśmy, już od rosyjskiej inwazji na Gruzję, że to bardzo niebezpieczne - stwierdził Duda. - Już za kilka miesięcy będziemy uniezależnieni od Rosji. Gazociąg z Norwegii doprowadzi do tego, że będziemy mogli wybierać dostawców - powiedział.