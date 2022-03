Mało konkretów? Eksperci mówią o wizycie Joe Bidena w Polsce

- Można łatwo je zlekceważyć, bo nie złożył obietnicy rozmieszczenia baz wojskowych, wysłania dodatkowych żołnierzy do Polski. Przecież nie o to teraz chodzi. To nie było przemówienie do Polaków, ale do Europy. Biden mówił między wierszami: "Ocknijcie się, albo teraz zareagujecie i obalicie dyktatora albo czekają nas jeszcze gorsze dni". To było wezwanie do działań. A kwestie dotyczące Polski? To takie pobożne myślenie: skoro Biden przemawia w Warszawie, to musi mówić o Polsce. Nie, Biden zrozumiał, że przemawiając nie musi próbować zadowalać Polaków, bo są do tego inne sposoby. To, ile dostaniemy czołgów, samolotów, żołnierzy, można przecież ustalić w kuluarach - mówi WP prof. Zbigniew Lewicki.