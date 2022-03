"Sojusz z Orbanem był błędem. Dobrze, że prezydent to powiedział"

- Dlatego PiS musi na nowo przemyśleć swój pomysł na obecność w Unii Europejskiej. W obliczu rosyjskiej agresji jakakolwiek przestrzeń na budowanie w polskiej polityce, razem Viktorem Orbanem, kontry w stosunku do Brukseli już się skończyła Swoją drogą, trudno oprzeć się wrażeniu, że tandem, który Warszawa montowała z Budapesztem w poprzednich latach wielokrotnie bardziej służył Węgrom niż Polsce. To nasz kraj wielokrotnie był potrzebny do realizacji celów polityki Viktora Orbana. W tym sensie może dobrze, że to już się skończy i nasza pozycja nie będzie rozgrywana przez węgierskiego premiera - mówi nam politolog.