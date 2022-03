"Plan Kaczyńskiego" zawieszony. Prezydent Zełenski odcina się od pomysłu prezesa. Rząd: "To nie wpłynie na nasze relacje z Ukrainą"

Według polskich władz pomysł misji pokojowej w Ukrainie miał przede wszystkim zmobilizować kraje sojuszu do poszukiwania nowych sposobów wsparcia Ukrainy. Według naszych źródeł propozycja zaprezentowana po raz pierwszy przez Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie to inicjatywa, która nie zawierała szczegółowych propozycji ws. terminu czy terenów jej realizacji. - Chodziło o to, by sojusz wspólnie nad tym pracował - usłyszeliśmy od naszych informatorów.