Tusk o słowach Kaczyńskiego o katastrofie smoleńskiej: Najlepszy prezent dla Putina

- Jedność, jedność, jedność. Trzy razy powtarzam to słowo, bo ta jedność potrzebna jest w trzech wymiarach. To mój najkrótszy komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego odrzuconych przez prezydenta Ukrainy i sekretarza generalnego NATO. Niech to będzie nasze memento dla wszystkich, którzy nie przejęli się potrzebą jedności. Czasami cisną się mocne słowa na usta, takie sytuacje powodują poczucie niestabilności i lęku. Chciałbym, by rządzący nie narażali Polaków na kontrowersje. Życie w Polsce toczy się dalej i trzeba uczciwie rozmawiać. W tej kwestii, wojny w Ukrainie i zagrożenia dla Polski wojną, tutaj szukajmy wspólnego języka i jedności z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Wypowiedź prezydenta Zełenskiego, z jego punktu widzenia, oznacza, że tego typu pomysłu zwiększają zagrożenie dla Ukrainy - komentował Donald Tusk.