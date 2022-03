Prezes PiS o katastrofie smoleńskiej: pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami mam wyjaśnienie całości

Jego zdaniem opozycja nie zrozumiała słów Rogozina. - Jestem przekonany, że będą w dalszym ciągu twierdzić to, co twierdzili przez cały czas, bo przecież inaczej musieliby się przyznać do straszliwej, totalnej kompromitacji. Ale przypominam sobie jeszcze te wydarzenia z pierwszych dni, kiedy mogłem zobaczyć sceptyczne twarze wielu ludzi. I takich, którzy mówili, że zamach jest oczywistością. Do tej pory zawsze to wszystko miało swoje luki. Jestem prawnikiem, co prawda już może byłym, bo nie praktykuję tego zawodu, ale jednak. I wiem, że dziś mówimy o czymś, co absolutnie można traktować jako dowody, tylko one niekoniecznie odpowiadają nam na pytanie: "kto?" po nazwisku. Odpowiadają za to na pytanie: "co się stało?" - wyjawił prezes PiS.