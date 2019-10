Łuszkowo. Wypadek na DW 432. Nie żyje kobieta, 6 osób rannych. Interweniował LPR

Do zderzenia osobówki z busem doszło w Łuszkowie na drodze wojewódzkiej nr 432. Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy wylądowały na pobliskim polu. Busem podróżowali obywatele Mołdawii. 55-latka poniosła śmierć na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 14.30 w miejscowości Łuszkowo na drodze wojewódzkiej nr 432 (woj. wielkopolskie). Bus przewożący obcokrajowców prawdopodobnie nie zatrzymał się przy znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu samochodowi osobowemu. Doszło do zderzenia.