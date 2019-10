Wielkopolska. 31-latek zaatakował policjantów podczas interwencji

3 miesiące - tyle spędzi w areszcie 31-latek, który zaatakował funkcjonariusz podczas interwencji w Czarnkowie (woj. wielkopolskie). Mężczyzna uderzył policjantów pięścią, groził im pozbawieniem życia oraz znieważył ich wulgarnymi słowami.



Choć do zdarzenia doszło kilka dni temu, to dopiero teraz policja ujawniła kulisy sprawy. - Około godziny 18.00 dyżurny czarnkowskiej komendy otrzymał informację o awanturze domowej w jednym z domów na terenie miasta. Zgłaszający twierdził, że jego krewny jest agresywny i grozi domownikom nożem - przekazała asp. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę, po czym przewieziono go do izby wytrzeźwień. Następnie 31-latek trafił do aresztu.