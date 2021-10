Tragedia w Lublinie. Trójka dzieci nie żyje. Nowe informacje o matce

- Przyznała się do zabójstwa. Powiedziała, że udusiła swoje dzieci. Na miejscu wykonano oględziny zwłok oraz miejsca zdarzenia z udziałem prokuratora i trzech lekarzy z zakresu medycyny sądowej. Ciała dzieci przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Paulinie N. pobrano krew do badań. Zatrzymano i przewieziono do Szpitala Neuropsychiatrycznego. Przebywa tam pod nadzorem policji - mówi nam osoba znająca kulisy tragicznego zdarzenia.