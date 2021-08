Lubelskie. Tragedia na DK 76. Motocyklista wbił się w bok busa

Do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy Łukowem a Garwolinem. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do wypadku doszło najpewniej, gdy kierowca busa skręcał w lewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wymusił on pierwszeństwo na jadącym z przeciwnej strony motocykliście. "Motocykl uderzył w bok busa. Motocyklista zginął na miejscu" - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.