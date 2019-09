Lubelskie. Pijany woźnica potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku

Do kolizji doszło w miejscowości Wola Osowińska na Lubelszczyźnie. Prowadzący zaprzęg konny mężczyzna potrącił kobietę i odjechał. Miał 2 promile alkoholu we krwi.

Lubelskie. Woźnica nie pamiętał, co się stało

Następnie funkcjonariusze, po rozmowach ze świadkami zdarzenia, pojechali w kierunku, w którym odjechał zaprzęg. Niedługo potem znaleźli wóz konny i zatrzymali woźnicę. Był to 50-latek, mieszkaniec pobliskiej gminy Kock. Jego stan nie pozwalał na przeprowadzenie przesłuchania ani na opanowanie zwierząt, którymi kierował. Mężczyzna nie potrafił opowiedzieć policjantom, co się stało. Badanie wykazało u niego 2 promile alkoholu we krwi. Teraz woźnica odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz za spowodowanie kolizji.