Loty Marka Kuchcińskiego z rodziną. Opozycja po wizycie KPRM: to niepoważne

Parlamentarzyści PO w ramach kontroli poselskiej wystąpią do MON i SOP o dokumenty ws. lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zapowiedzieli to po wizycie w KPRM, która zakończyła się fiaskiem.

Kancelaria Sejmu poinformowała w poniedziałek, że marszałek Marek Kuchciński przelał 15 tys. zł na organizacje charytatywne. To reakcja na ujawnienie faktu, że marszałek latał rządowym samolotem z rodziną do Rzeszowa, skąd pochodzi. To nie wystarcza opozycji.