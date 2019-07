Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i jego rodzinne loty. Sławomir Nitras nie chce odpuścić politykowi PiS

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ma osobiście wyjaśnić sprawę lotów jego oraz jego rodziny na koszt państwa rządowym odrzutowcem. Tego domaga się poseł PO Sławomir Nitras, który ujawnił aferę z lotami polityka PiS. – Nie odpuszczę, przysięgam – zapowiada w rozmowie z WP polityk. I dodaje: – Ta afera powinna skończyć się dymisją.

Kancelaria Sejmu poinformowała w poniedziałek, że marszałek Marek Kuchciński przelał w poniedziałek 15 tys. zł na organizacje charytatywne. Zrobił to, gdy wyszło na jaw, że rządowym samolotem do Rzeszowa woził członków rodziny. Na koszt podatnika.

Szef CIS przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że lotów Kuchcińskiego od 2015 r. na trasie Warszawa-Rzeszów z jego rodziną na pokładzie było 23. – Nie jest prawdą to, co powiedział jeden z parlamentarzystów, że lotów tych było rzekomo 100 – zapewnił Grzegrzółka.

Nieformalny rzecznik Marka Kuchcińskiego odnosił się tym samym do słów Nitrasa. Polityk PO – opierając się na, jak stwierdził, swoich wiarygodnych źródłach – stwierdził, że "rodzinnych lotów" marszałka od początku obecnej kadencji mogło być nawet 100.

Poseł PO stanowczo odpowiada: – Mnie interesuje pełna, oficjalna odpowiedź, na papierze, z pieczątką Kancelarii Sejmu i wszelkimi załączonymi dokumentami. Nie wystarczą tłumaczenia pana Grzegrzółki, który - powiedzmy to wprost - próbuje oszukać opinię publiczną.

Okazało się to nieprawdą.

Marszałek z rodziną lub znajomymi podróżował rządową maszyną regularnie. Jego rodzina nie zapłaciła za to ani grosza. Kuchciński cały czas ukrywał to przed opinią publiczną. Gdy sprawę opisały media, wybuchł skandal.

Nitras: – Wspieranie organizacji charytatywnych jest prywatną sprawą Marka Kuchcińskiego. Ja się swoją działalnością charytatywną nie chwalę. Co ma wspólnego działalność charytatywna marszałka Sejmu z finansami państwa? Marszałek i jego rodzina podróżowali na koszt państwowego budżetu. Na koszt podatnika.

Kancelaria Sejmu na podstawie umów na refundację biletów, jakie zawarła z PLL LOT, obliczyła, że koszt lotu jednej osoby z rodziny Kuchcińskiego rządowym samolotem wynosi 570 zł. Szkopuł w tym, że marszałek latał z rodziną w trybie "misji oficjalnej o statusie HEAD" – a to, jak pisze "Gazeta Wyborcza", generuje znacznie wyższe koszty.

Sędzia we własnej sprawie

– On nie może być sędzią we własnej sprawie – mówi nam o Kuchcińskim Nitras. – Gdy marszałek karał mnie za rzekome łamanie regulaminu Sejmu, nie mogłem być sędzią we własnej sprawie. Dlaczego Kuchciński może? – pyta polityk.