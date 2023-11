Słynne "zabetonowane" auto zniknęło z łódzkiej ulicy

Zdjęcia auta "zabetonowanego" przy ul. Legionów w Łodzi błyskawicznie obiegły w piątek Internet. Zaparkowany w niedozwolonym miejscu samochód uniemożliwiał wylanie nawierzchni. Drogowcy otoczyli go szalunkiem i wylali beton wokół pojazdu pozostawiając go w miejscu prac. Oprócz zdjęć, w sieci opublikowano również film, na którym widać ekipę budowlaną przygotowującą pozostawiany na placu budowy samochód do zabetonowania.